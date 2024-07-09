Вимкнення світла одразу кільком чергам споживачів: що це означає — роз’яснення «Укренерго»

Сьогодні, 9 липня, в Україні світло планують відключати цілий день. Про це повідомили в «Укренерго».

Причина — зростання споживання електрики з початком робочого тижня.

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«Обленерго застосовують обмеження протягом всієї доби. Коли за графіком з’являється світло, споживайте ощадливо», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що зранку і до 14.00 застосовуються 2 черги графіків погодинних відключень. Далі — з посиленням спеки — планується застосовувати 3−4 черги.

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В компанії пояснили, як саме за чергами будуть вимикати світло.

Споживачі кожної області поділені на 6 черг. Черга — це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання в областях відрізняється за обсягами, оскільки залежить від обсягу споживання критичної інфраструктури, та кількості промислових підприємств, які імпортують більше 80% обсягу свого споживання.

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Скільки черг вимикати у всіх регіонах одночасно — визначає Диспетчерський центр «Укренерго» для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз — визначають обленерго у кожному регіоні.

Умовно, 1 черга графіків — 4 години обмежень за добу, 2 черги — 8 годин обмежень за добу, 3 черги — 12 годин обмежень за добу, 4 черги — більше 12 годин обмежень за добу.

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Як протягом доби розподілити це навантаження, розраховують обленерго та формують відповідні графіки для кожного регіону.

Інформацію про графіки погодинних відключень, розміщено на офіційних сайтах обленерго в областях та м. Києві.

В компанії також нагадали, що головна причина застосування графіків погодинних відключень — наслідки восьми ракетних та дронових ударів по українських електростанціях, які росіяни здійснили з початку цього року.

Втрати української енергосистеми перевищують 9 ГВт потужності. Ця потужність еквівалентна споживанню у пікові години влітку Нідерландів або Фінляндії.

На дефіцит потужності в системі також впливає зростання споживання через літню спеку. Коли за графіком повертається світло, будь ласка, не вмикайте потужні електроприлади одночасно. За можливості, обмежте використання кондиціонерів.

За інформацією «Укренерго», на ранок залишаються знеструмленими 504 населених пункти. Через негоду знеструмленні споживачі у Донецькій області.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

З технічних причин: знеструмлювалися споживачі у Дніпропетровській, Донецький, Запорізькій, Івано-Франківській, Рівненській, Харківській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі, а також є наслідками бойових дій у прифронтових регіонах.

«Максимальне споживання електрики в понеділок, 8 липня, з настанням робочого тижня та підвищенням температури повітря по країні, на 10% перевищувало аналогічний показник неділі, 7 липня», — зазначили в «Укренерго».

Нагадаємо, 8 липня компанія «Укренерго» з 10:30 до 14:00 скасувала обмеження електропостачання для всіх областей України. З 19:00 до 22:00 були запроваджені обмеження чотирьох черг споживачів одночасно.

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