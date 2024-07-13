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Клуб споживачів

Залишаться свіжими й безпечними для вживання: як зберігати яйця, коли вимкнули світло

16:17 13 липня 2024
яйця

Україна вже досить тривалий час живе в режимі постійних обмежень споживання електроенергії. На тлі форс-мажору виникають проблеми у бізнесу й у звичайних людей.

Зокрема, у господинь відразу ж постає питання, як зберігати продукти у холодильнику та холодильній камері. Якщо із замороженими рибою та м'ясом якось вже призвичаїлись, то як зберігати яйця, щоб вони залишилися свіжими і безпечними для вживання, знають не всі.

Є декілька способів зберігання яєць без холодильника, пише сайт з рецептами та порадами.

Зберігання в жирі або олії. Яйця можна обмастити рослинною олією або топленим жиром. Такий захисний шар запобігає випаровуванню вологи та проникненню бактерій. Зберігати яйця потрібно у прохолодному місці.

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Зберігання яєць у солі також допомагає зберегти їх свіжість. Покласти яйця у контейнер, посипати їх сіллю, закрити кришкою і зберігати у прохолодному місці.

Один зі старовинних способів зберігання яєць — у розчині вапна. Потрібно приготувати розчин гашеного вапна (1 частина вапна на 10 частин води) і занурити у нього яйця. Вапно створює захисний шар на шкаралупі, що запобігає проникненню мікроорганізмів.

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Перед використанням обов’язково потрібно перевірити яйця на свіжість. Для цього покласти яйце у воду — свіже яйце потоне, а зіпсоване спливе на поверхню.

Якщо дотримуватись цих порад, можна зберігати яйця свіжими протягом тривалого часу.

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Раніше ми розповідали, як правильно зберігати продукти у холодильнику, щоб не отруїтись.

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