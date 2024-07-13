«Смертельна капсула»: що стоїть за новою технологією евтаназії, яка обіцяє безболісну смерть за 10 хвилин

«Смертельна капсула» Sarco, яка обіцяє безболісну смерть вже за 10 хвилин, буде вперше використана в найближчі дні. Для тих, хто ще не чув про новітній винахід для здійснення евтаназії, дозволеної в багатьох країнах світу, Sarco — це надрукована на 3D-принтері капсула, яку називають «Теслою евтаназії», пише видання Ladbible.

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Та, попри технологічний прогрес, творців звинувачують у «гламуризації» самогубства, і у них можуть виникнути серйозні юридичні проблеми.

Доктор Філіп Нітшке, який є засновником групи прихильників евтаназії Exit International, що виготовила цей пристрій, повідомив, що перший пацієнт повинен скористатися капсулою в найближчі дні. 76-річний лікар, якого прозвали Доктор Смерть, пояснив, що це відбудеться у Швейцарії. За його словами такі капсули можна доправити в будь-яку точку світу.

Він сказав: «Це може бути ідилічне місце на свіжому повітрі або, наприклад, в приміщенні організації, що надає допомогу при самогубстві».

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Швейцарські ЗМІ повідомили, що капсули вже готові до використання. Разом з тим прокурор Петер Штіхер попередив, що будь-хто, хто допоможе пацієнтові використовувати капсули, може опинитися за ґратами на строк до п'яти років.

За словами Нітшке, капсула працює внаслідок заповнення камери азотом, що знижує рівень кисню настільки миттєво, що людина швидко втрачає свідомість. Вона відчуває це протягом першої хвилини, і протягом 10 хвилин отримує «мирну, надійну і ненаркотичну» смерть.

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Команда Exit International навіть подбала про те, щоб капсули Sarco можна було активувати за допомогою голосового управління і руху очей для тих, хто має дуже важкі захворювання та не може спілкуватися голосом. Капсули, що активуються за допомогою кнопки, моргання або жесту, також мають кнопку екстреного виклику і шлях відходу на випадок, якщо користувач передумає вмирати.

На щастя, науковці працюють не лише над винаходами для смерті, а й для порятунку життя. Так, група вчених Массачусетського технологічного інституту представила чудо-бюстгальтер для ранньої діагностики раку грудей. А в Україні створили унікальний плащ-невидимку для військових, який захистить від російських тепловізорів і дронів з тепловізійними камерами.

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