Жеваго заявив, що НАБУ, САП та ВАКС діють за подвійними стандартами та прокоментував запобіжний захід: що відбувається

Інвестор, підприємець і меценат Костянтин Жеваго вважає, що представники НАБУ, САП та ВАКС діють за подвійними стандартами, проводячи розслідування кримінальної справи проти нього.

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

«На жаль, сьогодні НАБУ, САП та ВАКС почали діяти за подвійними стандартами. Два місяці тому слідчий НАБУ виписав мені повістку, погоджену з прокурором САП. Я отримав її під власний підпис у Франції. Я завжди готовий давати свідчення в рамках кримінальної справи, яка була відкрита незаконно проти мене, на мою думку та думку моїх адвокатів. До речі, підозра, яку мені вручили, написана всього лише на декількох сторінках. Тобто, я розписався під тим, що я прийду на допит. 10 липня ВАКС прийняв рішення про мій заочний арешт, оскільки я нібито переховуюсь від слідчого і моє місцеперебування невідомо. Вчора вони приїхали у Францію для того, щоб провести допит. Я провів з представниками НАБУ та САП понад 11 годин. Вони допитували мене 11 годин. Допит проходив безпосередньо за участі органів юстиції Франції», — розповів Жеваго.

Підприємець наголосив, що слідчі НАБУ та прокурори САП зловживають своїми правами та обовʼязками.

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«У мене виникло питання до них. Якщо прокурори та слідчі спочатку повідомляють, що не можуть мене знайти, а наступного дня вже проводять допит мене у Франції, хіба це не подвійні стандарти?! У вчорашньому допиті брали участь представники органів юстиції Франції. Після цього вони сказали, що у Франції за такі дії слідчих та прокурорів, вони вже б отримали понад 5 років за ґратами за перевищення своїх службових повноважень. Це ніщо інше, як зловживання своїми правами та законом», — додав він.

Нагадаємо, у травні 2023 року детективи НАБУ затримали голову Верховного Суду В. Князєва при отриманні рекордної для України неправомірної вигоди в 3 мільйони доларів в інтересах олігарха К. Жеваго.

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