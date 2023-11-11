Вирішено: Франція не видасть Жеваго Україні

Французький суд відхилив апеляцію українського уряду та ухвалив, що український мільярдер Костянтина Жеваго, затриманий у грудні 2022 року в Куршавелі, не підлягає екстрадиції.

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Як повідомляє агенція «Рейтер», суд засумнівався, що Україна зможе гарантувати Жеваго судовий процес, «який може забезпечити фундаментальні процесуальні гарантії та захист прав».

Сам Костянтин Жеваго заявляє, що висунуті йому звинувачення в Україні — «необґрунтовані», і що «як тільки це стане можливим у межах української юрисдикції» він «докладе всіх зусиль, щоб оскаржити висунуті звинувачення усіма законними каналами».

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Агенція нагадує, що бізнесмена було заарештовано після запиту української прокуратури на його екстрадицію у зв'язку з крахом банку «Фінанси та Кредит» ще у 2015 році, проте відпущено під заставу у мільйон євро.

Прокурори також подали позови до українських судів, щоб отримати від Костянтина Жеваго компенсацію у розмірі понад мільярд доларів, і заморозили акції Ferrexpo у трьох її українських дочірніх компаніях. Ferrexpo також перебуває у суперечці з урядом України щодо виплат роялті.

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Нагадаємо, що у травні цього року правоохоронці затримали на хабарі голову Верховного Суду України Всеволода Князєва. Зазначалося, що гроші він отримав за рішення суду у справі про акції Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Ferrexpo на користь Костянтина Жеваго, який зараз контролює ПГЗК.

Влітку 2023 року про підозру у присвоєнні майже 400 мільйонів бюджетних гривень повідомили керівникам компанії Жеваго.

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Фото з мережі

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