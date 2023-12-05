У травні 2023 року детективи НАБУ затримали голову Верховного Суду В. Князєва при отриманні рекордної для України неправомірної вигоди в 3 мільйони доларів в інтересах олігарха К.Жеваго. Однак перегони за найвищий хабар суддям від олігарха не припинились, пише Дарниця Live.

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Як зауважує видання, на розгляді апеляційного суду знаходиться судова справа № 911/2498/18 про банкрутство ПрАТ «Росава», яке було доведено до неплатоспроможної за схемою Жеваго щодо виведення через підприємство десятків мільйонів доларів з гаманців вкладників Банку «Фінанси та Кредит».

«Повернути під контроль шинний завод „Росава“ допомогла стара проста, але діюча, схема безпідставної зміни судом незалежного арбітражного керуючого-ліквідатора І. Колмика на М.Рабана. 20 листопада не відбулось судове засідання за апеляційними скаргами кредиторів „Росави“: Нацбанку України, ДПС та інвестиційного фонду „Базис Траст“. Чим на тривалий час залишено в силі рішення суду першої інстанції», — йдеться у публікації.

Якщо Жеваго не може у законний спосіб виграти справу в апеляційному суді, пишуть автори матеріалу, тоді його люди затягують розгляд апеляційних скарг кредиторів заводу, і колегія суддів де головуюча Копитова О.С., порушуючи норми процесуального закону не розглядаючи апеляції по суті, відправляє матеріали справи до Верховного суду.

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«За такого перебігу подій суддям суду апеляційної інстанції не потрібно залишати в силі очевидно незаконне рішення суду про зміну ліквідатора „Росава“, а з’являється можливість нібито в законний, на перший погляд, спосіб позбавитись матеріалів справи надіславши їх до суду касаційної інстанції. Не має необхідності „вангувати“, що суд касаційної інстанції поверне матеріали справи навіть їх не розглядаючи, і суд апеляційної інстанції це усвідомлює і все робить навмисно», — переконані автори публікації.

За їхніми словами, в інтересах К. Жеваго також АТ «Білоцерківська ТЕЦ» і ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» оскільки, ПрАТ «Росава» володіє 15% акцій ТЕЦ.

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«Тому, герой батальйону „Монако“ намагається встановити контроль і над цими підприємствами», — йдеться у публікації.

Автори матеріалу також зауважили дивний розвиток подій довкола суддів, яких ЗМІ підозрюють в «узаконенні рейдерських атак щодо Білоцерківської ТЕЦ».

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Трійка суддів після маніпуляцій із розподілом судової справи № 911/2221/23 за апеляційною скаргою юриста Жеваго І. Вигулярного на ухвалу суду першої інстанції, якою зупинена дія протиправних рішень Загальних зборів щодо усунення від посади керівника АТ «Білоцерківська ТЕЦ» В. Богдана, 01.11.2023 листопада після публікацій у ЗМІ заявила самовідвід з причин існування обставин, які викликають сумнів у неупередженості або об’єктивності суддів І. Ходаківської, С. Владимиренко та А. Демидової, вказує ЗМІ.

Після повторного розподілу цієї справи нова колегія суддів 29 листопада заявила самовідвід.

«До того ж, апеляційним господарським судом 26.09.2023, у складі колегії суддів, до складу якої входили ті самі судді, прийнято рішення, де навмисно закріплено обставини на користь Жеваго, що іноземні акціонери ТЕЦ перебуваючи у ліквідованому стані, нібито, носять статус „сплячих“ компаній. Хоча в жодній нормі закону відсутнє таке поняття як"спляча» компанія", — пояснюють автори публікації.

Вказується, що «на думку судді» навіть ліквідовані іноземні компанії, що належать Жеваго, мають право обирати або змінювати керівника Білоцерківської ТЕЦ на загальних зборах Товариства. Такий висновок судді дозволяє Жеваго протиправно змінювати керівників ТЕЦ та захоплювати майно компанії, пише видання.

Видання зазначає, що розгляд касаційної скарги на таке «цікаве» рішення судді Демидової у справі № 911/231/22 призначено Верховним судом на 06.12.2023.

Нагадаємо, французький суд відхилив апеляцію українського уряду і ухвалив, що український мільярдер Костянтина Жеваго, затриманий у грудні 2022 року в Куршавелі, не підлягає екстрадиції.

Раніше повідомлялося, що особистий гелікоптер українського мільярдера-втікача передали на потреби ЗСУ.

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