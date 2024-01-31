Носитиме електронний браслет: за екс-суддю Верховного суду Князєва внесли заставу у 18 млн грн

За колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва внесли заставу. Напередодні її зменшили до 18 млн гривень, тож тепер він може вийти із СІЗО.

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Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Наразі Князев ще перебуває в слідчому ізоляторі, але сьогодні вийде з СІЗО під зобов'язання. Зокрема, має носити електронний браслет, здати закордонні паспорти, не покидати місто Київ тощо.

Зазначимо, що колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв став найбільш високопоставленим затриманим суддею в історії України. Його підозрюють в отриманні хабаря на суму 2,7 млн доларів.

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Князєва відправили під варту у травні 2023 року. І за цей час його застава зменшувалася у 7 разів. Востаннє — 30 січня, коли суд постановив зменшити розмір застави з 20 млн гривень до 18,168 млн гривень.

Як відомо, 15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США голову Верховного Суду і адвоката було викрито"на гарячому". Наступного ж дня Пленум Верховного суду висловив недовіру Всеволоду Князєву, він втратив посаду голови ВС. ЗМІ повідомляли, що Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Жеваго. Пресслужба Жеваго стверджувала, що він не має стосунку до дачі хабара.

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16 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили голові Верховного Суду та адвокату про підозру. 3 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру власнику групи «Фінанси і кредит» Костянтину Жеваго. Розслідування стосовно його адвоката виділили в окреме кримінальне провадження.

Також у вересні 2023 року стало відомо, що заарештований гелікоптер екснардепа та акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго передали для потреб однієї з бойових частин ЗСУ.

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