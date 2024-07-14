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Гроші

У Києві боржникам по комуналці почали знову нараховувати пеню

13:07 14 липня 2024
Рахунки за комунальні послуги

Компанії «Київтеплоенерго» та ПрАТ «АК «Київводоканал» заявили про нарахування пені на суми заборгованості громадян, які «системно не сплачують за послуги». Її вже відображено в квитанціях за червень.

Йдеться про тих боржників (орієнтовно 160 тисяч домогосподарств), які не зверталися за оформленням розстрочки платежів.

Наразі загальний борг киян за спожиті послуги гарячого водопостачання та опалення у столиці становить понад 6,2 млрд грн, а за послуги постачання холодної води та водовідведення — близько 1,2 млрд грн. Тобто сумарний борг за ці послуги становить майже 7,5 млрд грн.

«Близько 10% абонентів не здійснили жодної оплати за спожиті послуги за весь минулий опалювальний сезон 2023/2024 років», — констатував директор структурного підрозділу «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін.

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При цьому він нагадав, що у грудні 2023 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 1405, якою скасував мораторій на застосування штрафних санкцій до боржників. Тож відповідно до частини 1 статті 26 Закону України Про житлово-комунальні послуги в разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, утім не вище 0,01% суми боргу за кожен день прострочення.

Також нагадаємо, як не допустити утворення заборгованості за постачання газу.

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