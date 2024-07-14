У Києві боржникам по комуналці почали знову нараховувати пеню

Компанії «Київтеплоенерго» та ПрАТ «АК «Київводоканал» заявили про нарахування пені на суми заборгованості громадян, які «системно не сплачують за послуги». Її вже відображено в квитанціях за червень.

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Йдеться про тих боржників (орієнтовно 160 тисяч домогосподарств), які не зверталися за оформленням розстрочки платежів.

Наразі загальний борг киян за спожиті послуги гарячого водопостачання та опалення у столиці становить понад 6,2 млрд грн, а за послуги постачання холодної води та водовідведення — близько 1,2 млрд грн. Тобто сумарний борг за ці послуги становить майже 7,5 млрд грн.

«Близько 10% абонентів не здійснили жодної оплати за спожиті послуги за весь минулий опалювальний сезон 2023/2024 років», — констатував директор структурного підрозділу «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін.

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При цьому він нагадав, що у грудні 2023 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 1405, якою скасував мораторій на застосування штрафних санкцій до боржників. Тож відповідно до частини 1 статті 26 Закону України Про житлово-комунальні послуги в разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, утім не вище 0,01% суми боргу за кожен день прострочення.

Також нагадаємо, як не допустити утворення заборгованості за постачання газу.

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