За яких умов боржнику з комуналки відновлять виплату субсидії: роз'яснення Пенсійного фонду

В Україні багато домогосподарств через складну економічну ситуацію отримують житлові судсидії. Особам, яким відмовлено у призначенні субсидії на наступний період у зв’язку з наявністю простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком на суму понад 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн), для одержання виплат потрібно документально підтвердити сплату заборгованості або укласти договір про її реструктуризацію, або заборгованість, яку споживач не визнає, оскаржити в судовому порядку. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

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«Якщо питання заборгованості буде вирішено протягом двох місяців з початку неопалювального сезону, то на підставі наданих документів житлову субсидію призначать з 1 травня 2024 року (пункт 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848)», — повідомили у відомстві.

У Пенсійному фонді зазначили, що питання причин виникнення/порядку погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг слід вирішувати з підприємствами — надавачами послуг, які здійснюють облік такої заборгованості.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Кабмін змінив правила надання субсидій переселенцям.

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