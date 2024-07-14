Автобус із паломниками розбився на Тернопільщині: багато постраждалих

В Україні, де нещодавно сталася моторошна ДТП на Рівненщині, на Тернопільщині автобус з паломниками потрапив у аварію. Це сталося на автодорозі поблизу села Раковець Золотниківської громади Тернопільського району. Є травмовані. Про це повідомляють на сторінці поліції Тернопільської області.

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Повідомлення про ДТП надійшло на спецлінію 102 близько 8 години ранку.

«За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. В автобусі перебувала 41 людина, яка їхала на Всеукраїнську прощу у Зарваницю. Наразі до лікарні з травмами доправили двох пасажирів. Кількість потерпілих осіб встановлюється», — йдеться в повідомленні.

На місці події працюють поліцейські, медики та рятувальники.

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Травмованих доставляють до Теребовлянської лікарні, розповів медичний директор закладу Богдан Куліковський, інформує Суспільне.

«Станом на 11:25 до нас за допомогою звернулися 19 людей. З них 5 ми госпіталізували, решта ж може проходити лікування за місцем проживання. У більшості травмованих — переломи, зокрема ребер, кінцівок. Стан середньої важкості. Серед пасажирів була й дитина, це дівчинка 2011 року народження, яку ми перенаправили до Тернополя. Наразі ми сортуємо пацієнтів і надаємо їм усю необхідну допомогу», — повідомив він.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно у страшній ДТП на Рівненщині загинули 14 людей.

Фото: поліція Тернопільської області

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