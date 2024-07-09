«Повертався з відпустки на фронт»: у моторошній ДТП на Рівненщині серед 14 жертв був військовий

Серед 14 загиблих у страшній ДТП на Рівненщині, яка трапилася 6 липня, є військовослужбовець Андрій Швець. Про це повідомив Вараський міський голова Олександр Мензул.

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«Народився Андрій Швець у Вараші, навчався у Вараському ліцеї № 3. Призвали його на військову службу до Збройних Сил України у березні 2023 року. Із липня 2023 по квітень 2024 року виконував бойові завдання на Харківському напрямку».

Відомо, що того трагічного дня 40-річний інспектор прикордонної служби 15 мобільного прикордонного загону повертався із відпустки у військову частину.

«Щирі співчуття сестрам, рідним, близьким, друзям нашого Героя», — додав міський голова.

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Додамо, що у розслідування автокатастрофи із 14 загиблими розглядають декілька версій. одна з них — пошкодження колеса вантажівки, яка виїхала на зустрічну смугу і влетіла в маршрутний автобус з пасажирами. Усі загиблі — жителі Хмельницької та Рівненської областей віком від 20 до 67 років. Про це 7 липня розповіли на онлайн-брифінгу в Рівненській ОВА.

«Наймолодшій жертві — хлопчикові, 4 липня виповнилось шість. Серед загиблих — його батьки. Вижила в автотрощі лише 57-річна бабуся — жителька Нетішина. Потерпілу вже допитали слідчі. Все, що вона бачила — як на автобус їде вантажівка».

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Раніше повідомлялося, що на Рівненщині військовий скоїв смертельне ДТП на пішохідному переході.

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