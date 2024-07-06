У страшній ДТП на Рівненщині загинули 14 людей (фото 18+)
На Рівненщині сталася жахлива ДТП. Автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. 14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Кліменко.
Як повідомили в ДСНС, смертельна ДТП за участю маршрутного та вантажного автомобілів сталася поблизу села Верхів Острозької ТГ Рівненського району.
«Рятувальники, що прибули на місце побачили, що ДТП сталося за участю вантажного автомобіля та маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter сполученням Городище-Рівне-Старокостянтинів», — йдеться у повідомленні.
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