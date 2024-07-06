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Події

У страшній ДТП на Рівненщині загинули 14 людей (фото 18+)

17:44 6 липня 2024
ДТП

На Рівненщині сталася жахлива ДТП. Автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. 14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Кліменко.

Як повідомили в ДСНС, смертельна ДТП за участю маршрутного та вантажного автомобілів сталася поблизу села Верхів Острозької ТГ Рівненського району.

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«Рятувальники, що прибули на місце побачили, що ДТП сталося за участю вантажного автомобіля та маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter сполученням Городище-Рівне-Старокостянтинів», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Словаччині потяг з українцями зіткнувся з автобусом.

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У страшній ДТП на Рівненщині загинули 14 людей (фото 18+)

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