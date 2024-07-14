Польща, де зараз йде підготовка Українського легіону, розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, що летять у бік польської території, поки вони ще перебувають у повітряному просторі України. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю Американському інституту підприємництва у Вашингтоні, пише видання Kyiv Independent.

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Його слова прозвучали через кілька днів після того, як міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща не виконає прохання України збивати російські ракети без рішення НАТО.

Варшава, член Альянсу, часто піднімає в повітря винищувачі для захисту польського повітряного простору, коли російські війська здійснюють широкомасштабні атаки на Україну. Однак вони ніколи не використовувалися для знищення ракет або безпілотників. Пропозиція перехоплювати ракети над Україною була включена в угоду про безпеку між двома країнами, підписану 8 липня у Варшаві.

«На даному етапі це ідея. У нашій угоді сказано, що ми вивчимо цю ідею», — сказав Сікорський, назвавши потенційний крок самообороною.

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За словами Радослава Сікорського, деякі з російських ракет, випущених по цілях у Львівській області на заході України, увійшли в повітряний простір Польщі приблизно на 40 секунд, перш ніж повернутися назад до цілей на українській території.

За словами міністра, проблема для Польщі полягає в тому, що після падіння уламки можуть становити загрозу для поляків і майна країни.

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«А українці кажуть: «Будь ласка, ми не будемо заперечувати, робіть це над нашим повітряним простором, коли загрожує неминуча небезпека перетнути польську територію», — додав він.

Раніше голова МЗС Польщі розповів подробиці про підготовку Українського легіону, до якого вже записалися сотні добровольців.

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