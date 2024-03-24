«Розуміли, що не прямуватиме вглиб країни»: чому у Польщі не збили російську ракету

Під час чергового російського масованого ракетного удару по Україні одна з ракет залетіла на територію Польщі.

«О 4.23 ранку польський повітряний простір порушила одна з маневрених ракет, запущених сьогодні вночі авіацією дальньої дії російської федерації», — повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

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Відомство в комюніке сповістило, що ракета увійшла в польський повітряний простір на висоті села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.

«Протягом усього польоту за нею спостерігали військові системи радіолокації», — запевнили у відомстві.

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Також було підкреслено, що цілями російських атак були населені пункти на заході України.

«Вже з самого ранку всі наші системи радіолокації були приведені в стан підвищеної готовності. Були залучені чергові пари для спостереження за цією частиною країни, — розповів RMF FM підполковник Яцек Горишевський, речник Оперативного командування Збройних Сил Польщі. — Наші системи радіолокації спостерігали за об'єктом весь час, поки він перебував у нашому повітряному просторі. Ми знали траєкторію польоту, було зрозуміло, що цей об'єкт не прямуватиме вглиб нашої країни».

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Підполковник Горишевський пояснив на брифінгу, що ракета, яка порушила польський повітряний простір, рухалася зі швидкістю майже 800 км/год на висоті 400 м. Вона перетнула кордон приблизно на 2 км, а потім покинула територію країни.

Речник Оперативного командування Збройних сил заявив, що територія, над якою пролетіла ракета, не перевірятиметься, оскільки військові на 100 відсотків впевнені, що вона покинула територію Польщі.

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Голова Бюро національної безпеки Яцек Сівера повідомив, що після п'ятої години ранку розмовляв з міністром національної оборони Владиславом Косіняком-Камишем про порушення польського повітряного простору.

«Союзники були також поінформовані про перебіг ще одного інциденту з порушенням кордону НАТО бойовими засобами російської федерації», — додав він.

Віцепрем'єр-міністр — міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав: «Якби були якісь ознаки того, що цей об'єкт прямує до якоїсь цілі, розташованої на території республіки, звичайно, він був би збитий».

Як з'ясував кореспондент, у зв'язку з сьогоднішнім інцидентом до МЗС, ймовірно, буде викликаний посол російської федерації.

Попереднє порушення повітряного простору Польщі російською ракетою, випущеною в бік України, відбулося 29 грудня 2023 року, також у Люблінському воєводстві.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не виключає розміщення солдатів НАТО в Україні.

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