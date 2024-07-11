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«Проходитимуть підготовку в Польщі»: сотні українців хочуть вступити до нового легіону

20:04 13 липня 2024
Володимир Зеленський та Дональд Туск

Сотні українців, які проживають у Польщі, вже висловили бажання вступити до українського легіону, який має бути сформований у цій країні. Про його створення у Варшаві оголосили президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Дональд Туск, пише rmf24.pl.Формування, що складатиметься з громадян України, які добровільно зголосилися захищати свою країну, тренуватиметься на польській землі. Це одне з положень угоди про безпеку, підписаної Дональдом Туском і Володимиром Зеленським.

Це буде нове формування з добровольців, яке за зразком українсько-польсько-литовської бригади могло б дозволити громадянам України, які проживають у Польщі, брати участь у захисті України, заявив Зеленський.

Він пояснив, що «український легіон буде проходити підготовку в Польщі, буде оснащений і озброєний».

Будь-який громадянин України, який вирішить вступити до легіону, зможе підписати контракт зі Збройними силами України, уточнив Зеленський.

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У польських частинах охочі українці будуть розміщені та оснащені спорядженням. Зараз розробляються детальні плани, але, швидше за все, українців, які проживають у Польщі, відправлятимуть на ті військові бази, які вже мають досвід підготовки українських військовослужбовців. Через такі підрозділи з початку війни вже пройшло близько 20 000 осіб.

За найскромнішими підрахунками, кілька тисяч українських біженців могли подати заявки на вступ до легіону. Не виключено, що в Польщі також будуть тренувати українців, які проживають в інших європейських країнах.

Паралельно ведеться робота над тим, щоб інші країни ЄС долучилися до витрат на навчання та спорядження. Польська влада переконує своїх партнерів у тому, що підготовка українського легіону — це також інвестиція в європейську безпеку.

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Раніше польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявляв, що Польща також не повинна виключати відправлення своїх військ в Україну.

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