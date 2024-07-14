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Школа городника: два способи захистити цибулю від шийкової гнилі

15:45 14 липня 2024
Цибуля

Посеред літа цибуля, через брак поживних речовин, може страждати через шийкову гниль. При цьому часто про те, що цибуля виявилася ураженою її спорами, городник дізнається досить пізно, аж на етапі закладання коренеплодів на зиму.

Уражена цибуля стає м'якою, на ній з'являються слиз, наліт і темні плями. Недуга часто є наслідком атаки шкідників. Переносником недуги є трипси.

Ураження цибулі шийковою гниллю

Але захистити врожай овочів від захворювання можна, запевняють автори Telegram-каналу «Дача Сад та город UA».

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Для цього можна скористатися кількома методами.

Духмяні трави. Деякі рослини надають високий рівень ефективності у питаннях профілактики небезпечного захворювання. Потрібно залити відром води по пучку валеріани, полину та м'яти. Рідина має бути гарячою. Її треба настояти протягом 24 години і провести обробку рослин. Метод застосовується близько чотирьох разів упродовж сезону.

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Хвойний опад. Якщо у вас є можливість заглянути в ліс, то зберіть кілька кілограмів рослинної сировини з розрахунку на відро гарячої води. Через чотири години можна розпочати обробку рослин. Цей метод можна використовувати вже на регулярній основі.

Також нагадаємо про невідкладні роботи у липні на градці з помідорами.

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