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Школа городника: обов'язково зробіть це з кущами томатів у липні

9:59 12 липня 2024
Помідори

Під час активного розвитку томатів дачники мають бути особливо уважними, аби не пропустити фітофтороз, який може згубити весь врожай. Втім, є й інші важливі справи, які обов'язково потрібно провести в липні.

Автори каналу «Дача. Сад та город» назвали наступні основні роботи на дачі у середині літа.

Поливайте помідори і розпушуйте грунт: томати дуже люблять крапельний полив — навіть найпростіший, зроблений з пластикових пляшок. Але якщо такий організувати немає можливості, то поливайте звичайним способом, з кухля під корінь. Поливати кущі помідорів з плодами потрібно 1−2 рази в тиждень, для одного куща потрібно 4−5 л води.

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Пасинкуйте томати: на кущиках помідорів потрібно час від часу прибирати зайве листя і пасинки — щоб рослина витрачала силу на плоди, а не на зелень. Тому слід видаляти всі нові пасинки і нижнє листя, а також пожовкле і масивне біля основи кисті з плодами.

Підгортайте кущі: це потрібно для того, щоб рослини були міцними і могли витримати вагу плодів. Тому час від часу (у міру осідання грунту) нагрібайте на стебла 15−20 см землі.

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Про те, як правильно видаляти пасинки у томатів, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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