Школа городника: чим підгодувати цибулю у липні

Досвідчені городники стверджують, що цибуля любить підживлення, зроблене на основі дріжджів. У липні, коли починається активне зростання цибулин, ця культура потребує особливої уваги.

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Як стверджує канал «Моя дача. Сад и огород», в даному випадку найкращим вибором будуть фосфор і калій, які можна отримати з таких інгредієнтів як доломітове борошно та деревна зола. Таке добриво слід вносити кілька разів на сезон.

Вперше для підживлення потрібно змішати 10 л води, 2 ст.л. доломітового борошна, 50 г золи, 1 ч.л. монофосфату калію, ретельно перемішати та полити грядки. Цей розчин також можна використовувати для поливу між рядами, щоб ефект від підживлення настав швидше.

Другий раз — за тиждень до збирання врожаю. У 10 л води додають 2 ст. л. гумату калію і ретельно поливають усі грядки.

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Місячний календар городника на липень 2024 року з днями, сприятливими для роботи на землі, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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