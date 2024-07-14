Не чорний і не сірий: експерти назвали найпрактичніший колір автомобіля

Вибір кольору автомобіля важливий не тільки для краси, а й для практичності. Колір може впливати на температуру в салоні, видимість на дорозі та навіть на вартість перепродажу. Багато водіїв хочуть знати, який колір найзручніший і найуніверсальніший. Автоексперти мають чітку відповідь на це питання.

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Білий колір часто вважається найпрактичнішим вибором для автомобіля, і цьому є вагомі підстави. Однією з таких причин є комфорт у плані температури, пише SUV News.

Дослід показав, що на сонці температура поверхні білого автомобіля досягає 39 °C, а чорного — 59 °C. Різниця у 20 °C дуже важлива для комфорту водія і пасажирів. Білий колір відбиває сонячні промені, допомагаючи зберегти прохолоду в салоні і зменшуючи навантаження на кондиціонер.

Білі автомобілі краще видно за різної погоди, що підвищує безпеку на дорозі. Крім того, на білому кольорі менше помітні дрібні подряпини і сколи, всупереч поширеній думці.

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Крім білого, до практичних кольорів також відносяться:

- світло-сріблястий;

- світло-блакитний;

- світло-зелений.

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Ці кольори також добре відбивають світло і менше нагріваються на сонці. Отже, білий та світлі відтінки забезпечують комфорт, безпеку та легкість у догляді.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно експерти назвали три сімейні автівки з найбільшою витратою палива.

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