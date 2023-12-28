Дорога тільки на металобрухт: які авто майже нереально продати в Україні

Незважаючи на корисні нововведення влади та зміни у порядку проведення купівлі-продажі автомобілів, деякі машини майже неможливо продати в Україні.



Адже автомобільний ринок в Україні має свої нюанси, пише профільне видання, називаючи моделі авто, які традиційно стикаються зі спротивом на ринку перепродажу.



BMW X6: складнощі з двигуном заважають перепродажу

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Для тих, хто хоче продати BMW X6, завдання може виявитися непростим. Суть проблеми полягає у версії двигуна N63 — 4,4-літровому V8 з подвійним турбонаддувом, який вимагає складного і дорогого обслуговування. Це не лише відлякує потенційних покупців, але й значно знижує привабливість автомобіля на ринку перепродажу в Україні.

Volkswagen Tiguan: технічні проблеми ускладнюють продаж

Незважаючи на популярність Tiguan як кросовера, власники можуть зіткнутися з технічними проблемами. Витрати на обслуговування двигуна, особливо коли на горизонті маячить великий ремонт, а також проблеми з трансмісією кидають тінь на привабливість моделі. Українські покупці часто оминають цю модель або агресивно торгуються, передбачаючи потенційні проблеми та витрати.

Lexus RX450h: гібридний бар’єр

На українському ринку гібридам зазвичай доводиться нелегко, і Lexus RX450h не є винятком. Коли ці автомобілі наближаються до десятирічної позначки, продуктивність акумуляторів знижується, а витрати на заміну стають величезними. Ця реальність відштовхує потенційних покупців, що робить гібриди, такі як RX450h, важкодоступними для продажу.

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Cadillac Escalade: паливна жага американського гіганта

Великий апетит Cadillac Escalade до пального робить його погано пристосованим до нюансів українського клімату. Як наслідок, продавці можуть опинитися в тривалому пошуку покупців, враховуючи схильність ринку до економії пального та рентабельності. Такі вподобання ставлять Escalade на повільну смугу гонки перепродажів.

Volvo S80: раритет на українських дорогах

Шведська марка Volvo не користується широкою популярністю в Україні, особливо це стосується седана S80. Дефіцит запчастин для його двигунів ускладнює його перепродаж. Лише найсміливіші автолюбителі, часто новачки в автомобільній справі, можуть зважитися на таку авантюру. Ця рідкість призводить до неминучого падіння перспектив перепродажу S80.

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Експерти зазначають, що розуміння ринкових тенденцій, витрат на технічне обслуговування та доступність запчастин має вирішальне значення для уникнення майбутніх проблем, коли прийде час продавати свій автомобіль.

До речі, у додатку «Дія» запрацювала послуга купівлі-продажу авто. Це можна зробити в декілька кліків.

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