Брат Шумахера зізнався, що він гомосексуаліст (фото)

Молодший брат легенди Формули 1 Міхаеля Шумахера, який отримав дуже важку травму голови під час катання на лижах в Альпах, 49-річний ексгонщик Ральф Шумахер зізнався у нетрадиційній сексуальній орієнтації.

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Знаменитий німець, який 27 разів підіймався на подіум за підсумками перегонів Формули 1, опублікував у Instagram спільну фотографію в обіймах з невідомим чоловіком на яхті. «Найпрекрасніше в житті — це коли поряд правильний партнер, з яким можна розділити все», — підписав знімок Шумахер-молодший.

До речі, зірка реаліті-шоу та телеведуча Кармен Гайс прокоментувала його пост та розкрила докладнішу інформацію з цього приводу.

"Я хочу розповісти вам про людину, яка відіграє особливу роль у моєму житті, - написала Кармен Гайс у соцмережі під спільними знімками з Ральфом та його другом. - Протягом багатьох років я знаю і безмежно люблю його. Його присутність у моєму житті - це благословення, і наш глибокий зв'язок з роками лише міцнішає.

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Ця чудова людина має не менш чудового сина, який дуже багато означає для нього і був для нього джерелом радості і гордості протягом багатьох злетів і падінь. Разом вони пережили незабутні моменти та побудували міцні, люблячі стосунки, які ніщо не може похитнути.

Сьогодні він зізнався у своїй гомосексуальності. Цей крок став йому актом звільнення і самоприйняття. Це було мужнє рішення, яке зріло в ньому довгий час, і зараз він сповнений гордості та впевненості. Його вихід у світ - це не лише особистий тріумф, а й знак того, що він нарешті може жити і любити свою справжню сутність без страху та сорому.

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Його мужність і чесність надихають, і я дуже вдячна за те, що він є в моєму житті. Його шлях до себе – доказ того, що кохання, прийняття та самостійність – найбільші сили в нашому житті. Я люблю їх обох усім серцем і рада, що знайшла два серця”.

Нагадаємо, з 2001 по 2015 рік Ральф був одружений з колишньою моделлю та учасницею гоночних змагань, а нині ведучою на німецькому телебаченні Корою Брінкманн. 2001 року у пари народився син Давид, який став відомим автогонщиком.

Ральф Шумахер з колишньою дружиною Корою

До речі, до Ральфа Шумахера лише два інші гонщики Формули-1 відкрито заявляли про свою гомосексуальність — Лелла Ломбарді (єдина жінка, яка набирала очки у Формулі 1) та Майк Бюттлер.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що друг Кріштіану Роналду приголомшив заявою про геїв у футболі.

Фото Instagram

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