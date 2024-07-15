Перевірить особисто Сирський: в Генштабі відреагували на звернення парамедикині «Пташки» щодо діяльності командира 59-ї ОМПБр

Після звернення захисниці «Азовсталі» Катерини Поліщук («Пташки») до президента Зеленського щодо проведення службового розслідування стосовно дій командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади Богдана Шевчука, у Генштабі оголосили службову перевірку.

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Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський та начальник Військової служби правопорядку ЗСУ відвідають зону відповідальності 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, командування якої звинувачують у великих втратах особового складу.

Відповідний допис «Пташка» опублікувала у Facebook 14 липня. Вона розповіла, що понад рік перебувала у зоні ведення бойових дій пліч-о-пліч з 59-ї ОМПБр ім. Якова Гандзюка. У цей час бригадою командували Вадим Сухаревський та Максим Стеценко.

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«Але у звʼязку з „геніальними“ посадовими рішеннями та родинними звʼязками вищого військового керівництва з Шевчуком Богданом Володимировичем, останнього було призначено на посаду кбр 59-ї ОМПБр з квітня 2024 року», — написала вона.

Поліщук наголосила, що тисячі військовослужбовців продовжують виконувати бойові завдання в зоні ведення бойових дій під керівництвом Шевчука. Вона закликала Зеленського звернути увагу та провести службову перевірку «за фактами злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтування життям та здоровʼям особового складу.

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Крім того, «Пташка» розповіла що через Шевчука змушена припинити співпрацю з цією бригадою.

«Та не всі мають таку можливість — опиратись злочинним наказам, які спрямовані виключно на здобування додаткових зірочок цією людиною. Прошу вжити заходів та усунути від прийняття важливих військових рішень людей, які не зацікавлені у збереженні особового складу, виконанні завдань та перемозі. Військова честь та честь офіцера — не пусті слова», — додала парамедикиня.

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Своєю чергою офіцер 59-ї бригади Сергій Цехоцький заявив «Громадському», що Катерина Поліщук не служила у бригаді, а співпрацювала з нею як волонтерка, тому з її боку неправильно робити висновки та давати оцінку.

«Робити висновки та давати оцінку роботі будь-якого командира, це зовсім неправильно. Для цього треба мати певну освіту, знання і так далі. А давати оцінку, бо хтось щось десь сказав… Наша бригада на цьому напрямку тримає цю інтенсивну оборону місяцями, практично не здавши позиції. Є втрати, на жаль, ми це дуже боляче переносимо. Щоб казати про те, що той командир хороший, а той поганий, треба мати якісь підстави», — зазначив Цехоцький.

За словами офіцера, командир Шевчук, попри свій молодий вік, «зі шкіри пнеться», щоб щось зробити.

«Він весь час в русі, не сидить в штабі просто, він їздить по підрозділах і так далі. Це реально боляче, б'є по моральному духу, і взагалі таке не можна виносити на простір», — додав офіцер.

Нагадаємо, парамедикиня Катерина Поліщук з позивним «Пташка» під час повномасштабного вторгнення потрапила на завод «Азовсталь». Стала відомою завдяки виконанню кількох українських пісень у підвалах заблокованого підприємства. Потім разом з іншими захисниками «Азовсталі» опинилася у полоні. У вересні 2022 була звільнена з полону.

Раніше «ФАКТИ» писали про гучний скандал, в який потрапив Герой України, генерал-лейтенант Юрій Содоль. Начальник штабу бригади «Азов» Національної гвардії Богдан Кротевич звинуватив генерала Содоля у великих втратах територій та особового складу.

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