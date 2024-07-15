Нема апетиту або «рот не закривається»: дієтологиня розповіла, як харчуватися в період стресу

Дієтологиня Світлана Фус, яка раніше називала чотири правила здорового сніданку, дала поради щодо харчування, коли людина постійно знаходиться у стресі.

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«Що робити, якщо немає апетиту? Примушувати себе їсти, чи просто пити різні напої і чекати, поки організм адаптується? Важливо розуміти, що якщо не харчуватися нормально довгий час, то організм починає виснажуватися, з’являється слабкість і сонливість. А стрес, відсутність відпочинку та зниження рухової активності призводять до втрати апетиту. Саме тому раджу змушувати себе їсти і таким чином захищати свою систему травлення», — пише вона на своїй сторінці у соцмережі.

Якщо не хочеться твердої їжі, дієтологиня радить замінити її рідкою: «В залежності від умов та можливості, вживайте добре розварені каші з рослинним або тваринним жиром; супи-пюре, куди можуть входити овочі, перекручене м’ясо, консерви чи крупи. Рекомендую також некислі киселі, а також обов’язково пийте воду».

Світлана Фус, як дієтолог, не рекомендує вживати цукор, але наразі доводиться враховувати умови воєнного часу, в яких перебувають люди, та те, які продукти харчування є в наявності. «Іноді солодощі можуть бути єдиним джерелом енергії та їжею взагалі, якщо немає доступу до інших продуктів харчування. Але про всяк випадок нагадаю, що солодке краще вживати наприкінці прийому їжі. Це може бути і ложка фруктового варення чи меду, фрукти та сухофрукти чи шоколад», — радить фахівчиня.

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Вона також звернула увагу на те, що під час гострого стресу система травлення людини часто дає збої, адже організм спрямовує свої сили на виживання.

«Система травлення до списку „найважливіших“ в цей момент не входить. Тому розлади кишківника, загострення хронічних захворювань шлунку тепер зустрічаються досить часто. Саме тому, важливо по можливості захищати систему травлення їжею та водою», — додала Світлана Фус.

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Одна з читачок поставила запитання дієтологині щодо надмірного апетиту, коли людина не може перестати їсти, і отримала фахову пораду.

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Раніше дієтологиня розповіла, як зробити бутерброд «правильним».

Фото зі сторінки Світлани Фус

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