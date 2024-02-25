Не лише поживно, а й корисно: відома дієтологиня розповіла, як зробити бутерброд «правильним»

Дієтолоиня Світлана Фус, яка раніше пояснювала, чому в раціоні обов'язково має бути гарбуз, розповіла, яким має бути корисний бутерброд.

На своїй сторінці у соцмережах вона розповіла про правильний підбір інгредієнтів.

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Якщо ви любите бутерброди, то зробіть їх корисними:

Хліб для бутерброду повинен бути з цільнозернового борошна.

Додаємо важливий компонент — м’ясо, рибу або птицю. Рекомендую в відварному вигляді, приготовану на парі або запечену.

Жодних соусів і майонезу! «Спеціальні» соуси дуже калорійні і часто не дуже натуральні. Якщо хочеться, то використовуйте змішане з зеленню авокадо або трохи гірчиці.

Не забуваємо про зелень і овочі — чим більше, тим краще. Вони збільшать об’єм і краще наситять.

Для смаку можна покласти у міру пряної зелені.

«У такому вигляді поживний бутерброд може бути варіантом перекусу. Не рекомендую їсти бутерброди на ніч», — радить дієтологиня та надає приклади корисних поєднань продуктів.

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Фото Світлани Фус

Раніше ідеєю бутербродів у вигляді сердечок зі шпротною намазкою та рецептом намазки з буряка поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова

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Фото Pixabay

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