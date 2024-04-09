Половину тарілки повинні складати овочі: чотири правила здорового сніданку від дієтологині Світлани Фус

Дієтолоиня Світлана Фус, яка раніше пояснювала, яким має бути корисний бутерброд, назвала чотири правила здорового сніданку.

На своїй сторінці у соцмережах вона також надала приклад того, що варто їсти ранком.

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На 1 порцію: 70 г цільнозернового хліба;

70 г авокадо;

50 г — яйце;

35 г — слабосолена риба;

200 г — овочевий салат, заправлений олією.

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А чотири основні правила наступні:

1. Під час кожного приймання їжі половину тарілки повинні складати овочі. Вживати їх можна в різній формі: цілими, у вигляді салатів, в свіжому і приготованому вигляді, як інгредієнт котлет, запіканок і т.д. Важливо пам’ятати, що 400 г овочів і 200 г фруктів — це мінімум, який необхідно вживати за день (більше овочів, ніж фруктів).

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2. ¼ тарілки повинні займати джерела корисного білка — м’ясо, риба, яйця, сир (в тому разі, якщо добре його переносите). Бобові — також джерело і рослинного білка, і складних вуглеводів. Тому іноді вони можуть займати половину тарілки.

3. Ще ¼ — це вуглеводи з високим вмістом клітковини: крупи, цільнозерновий хліб, паста з твердих сортів пшениці.

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4. Не забувайте про жири. Частину з них отримуємо в складі м’яса, риби, круп, бобових, горіхів, насіння, авокадо, а решту бажано додавати у вигляді оливкової, лляної олії, вершкового масла. Важливо пам’ятати про кількість.

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«Ці правила дозволять вам приготувати повноцінні, різноманітні страви на кожне приймання їжі. Складені таким чином страви забезпечать вас нутрієнтами необхідними для здоров’я. Тримайте баланс та різноманітність в харчуванні», — радить дієтологиня.

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