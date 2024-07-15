«Пік літа, пік спеки»: синоптик дала прогноз на найближчі дні та попередила про +42 градуси

Синоптикиня Наталія Діденко, яка раніше попереджала, що 15 липня темпертура повітря в Україні сягне пікових показників, зазначила, що у понеділок та у вівторок, 16 липня, в країні буде спекотно — до +33+39 градусів, місцями до +40+42 градусів.

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«Пік літа, пік спеки, — пише Діденко у соцмережах. — У західній частині очікується нижча температура повітря, впродовж дня +31+34, місцями на Закарпатті та в Чернівецькій області до +35 градусів. Короткочасні дощі та грози пройдуть завтра у західній частині України, а ввечері у вівторок локально на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині. Більша частина України й надалі потерпатиме від сухого, а точніше, пересушеного повітря».

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За її прогнозом, послаблення спеки очікується на півночі України 18 липня, на півдні, сході та в центральних областях ймовірне послаблення спеки орієнтовно 20−22 липня.

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У Києві 16 липня втримається сильна спека, вдень очікується +35+37 градусів. Послаблення спеки передбачається у Києві 18−19 липня.

Нагадаємо, що 11 липня в столиці України було побито одразу три температурні рекорди: мінімальної, максимальної та середньодовобої температури.

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Фото Pixabay

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