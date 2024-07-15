Під завалами — люди: поліція показала перші хвилини після авіаударів по Мирнограду (фото, відео)

Напередодні російські загарбники вкотре атакували Мирноград, що на Донеччині — вдарили по місту двома керованими авіабомбами «УМПБ Д-30СН».

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Як повідомляють в Національній поліції, зруйновано під’їзд п’ятиповерхового будинку. Загинула 40-річна жінка, семеро мешканців зазнали поранень.

Фото поліції

Під завалами можуть знаходитися ще 2 людини. Шукають подружню пару: 67-річну жінку та 69-річного чоловіка.

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Для допомоги пораненим було залучено екіпаж поліції «Білий янгол».

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Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що у червні загарбники вперше застосували для ударів ще й надпотужні керовані авіаційні снаряди КАБ-250 та ФАБ-500. За місяць місто пержило 22 обстріли, під час яких 91 особа постраждала, шестеро містян — загинули.

Фото поліції

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