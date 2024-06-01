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Події

Терористи скинули авіабомби на дитсадок у Мирнограді: поранені п’ять людей

17:44 1 червня 2024
Наслідки нічної атаки ворога

В ніч на суботу, 1 червня, російські окупанти скинули авіабомби на дитячий садок у Мирнограді Донецької області. Поранення отримали п'ятеро людей.

Про це повідомили у Нацполіції України.

«Учора, 31 травня, близько 22:10 ворог скинув на місто авіабомби „УМПБ Д-30 СМ“. П’ятеро цивільних осіб зазнали поранень. Першу медичну допомогу людям надавали парамедики поліції», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу, за даними правоохоронців, постраждали троє чоловіків віком 22, 38 і 39 років та дві жінки — 40 і 68 років.

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«У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, різані рани», — додали у Нацполіції.

Наслідки нічного обстрілу

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Постраждали й сусідні будинки

Зазначимо, Мирноград — місто Покровського району Донецької області. Росіяни не вперше обстрілюють його. Наприклад, під час атаки на Мирноград у лютому 2024 року було зруйновано школу. А в березні росіяни завдали авіаудару по Мирнограду. Тоді були атаковані будинки, загинули двоє людей. В цьому ж місяці місто потрапило під ще один удар. Тоді були поранені 9 людей, в тому числі дитина.

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Відзначимо, що захоплення Мирнограда може стати для ворога ключем до іншого ключового міста на Донбасі — Покровська.

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