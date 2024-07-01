Російська загарбницька армія чи не щодня влаштовує пекельні обстріли Харкова, під час яких страждають і гинуть мирні мешканці мегаполіса.

А в червні окупанти вперше застосували для ударів ще й надпотужні керовані авіаційні снаряди КАБ-250 та ФАБ-500, нагадав мер міста Ігор Терехов.

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Загалом у червні Харків пережив 22 обстріли, під час яких 91 особа постраждала, шестеро містян — загинули.

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Пролунало 169 сигналів повітряних тривог, їх загальна тривалість склала 468 годин.

Кількість реальних загроз обстрілу міста перевищила 48, при цьому загальна тривалість сигналу повітряних тривог із загрозою обстрілу склала 188 годин 42 хвилини.

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Нагадаємо, що військовий експерт проаналізував російську тактику терору Харкова і спрогнозував, скільки він триватиме.

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