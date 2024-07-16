Трамп отримав перемогу в суді, став офіційним кандидатом і назвав свого обранця на пост віцепрезидента США: чому це може бути проблемою для України

У США, де нещодавно було скоєно замах на Дональда Трампа, на національному з'їзді Республіканської партії, що відбувся в Мілуокі, було офіційно затверджено кандидата у президенти Сполучених Штатів. Очікувано ним став Дональд Трамп. Він офіційно прийме висунення від партії у своєму зверненні в прайм-тайм 18 липня, повідомляє Star Advertiser.

ВІДЕО ДНЯ

Трамп також оголосив про свій вибір кандидата у віцепрезиденти — 39-річного сенатора від штату Огайо Джея Ді Венса. Венс належить до групи республіканців у Конгресі, через яку на пів року загальмувалася американська допомога Україні. Він виступає за визнання Україною територіальних претензій рф та намагався зірвати виділення 60 мільярдів допомоги Києву у квітні. Венс вважає, що США повинні зосередитися на зміцненні південного кордону, боротьбі з нелегальною імміграцією та протистоянні Китаю.

З'їзд республіканців відкрився через кілька годин після того, як Трамп домігся серйозної перемоги, коли суддя Окружного суду Флориди Ейлін Кеннон відхилила справу щодо секретних документів проти колишнього президента США. Федеральне обвинувачення інкримінує Трампу «навмисне зберігання» секретної інформації про ядерні програми США, потенційну вразливість США та союзників до нападу та плани можливої відповіді. Розголошення цих документів, зазначається в обвинуваченні, може поставити під загрозу національну безпеку США.

Як повідомляє «Голос Америки», суддя у своєму висновку не вирішила по суті справи, чи були дії Трампа правомірними, але підтримала позицію адвокатів, які стверджували, що призначення спеціального прокурора Джека Сміта відбулось всупереч Конституції. Рішення судді може бути оскаржене або скасоване судом вищої інстанції, однак, як повідомляє «Голос Америки», продовження цієї справи ймовірно відбуватиметься після президентських виборів у листопаді.

РЕКЛАМА

Ця ухвала є черговим прикладом того, як суддя Кеннон веде справу на користь експрезидента Трампа, на що звертає увагу видання Associated Press. Суддю Кеннон було висунуто на посаду Трампом у 2020 році, і її неодноразово критикували за надання переваги колишньому президенту у своїх рішеннях.

Раніше повідомляли про те, що Дональд Трамп веде з росією перемови про те, скільки української території захоче москва.

РЕКЛАМА

145

Читайте нас у Facebook