Швидке розв’язання питання повномасштабної війни в Україні, яка триває вже два з половиною роки, відіграватиме ключову роль у планах Дональда Трампа щодо НАТО. За словами експертів з питань національної безпеки, пов'язаних з Трампом, в рамках плану щодо України, про який раніше не повідомлялося, ймовірний кандидат від Республіканської партії обмірковує угоду, згідно з якою НАТО зобов'язується не розширюватися на схід, зокрема в Україну і Грузію, і веде переговори з президентом путіним про те, скільки української території хоче залишити собі москва, пише Politico.



Першою перевіркою намірів Дональда Трампа щодо НАТО, якщо він виграє ще один президентський термін, буде те, як він впорається з війною росії проти України. З початку війни в Україні США посилили свою центральну роль в НАТО, відправивши 20 000 додаткових військових до Європи (що в цілому становить 100 000) на додаток до нових повітряних, наземних, морських, кібернетичних і космічних сил і засобів. За словами двох експертів з національної безпеки, близьких до Трампа і знайомих з думками його найближчого оточення, ймовірний кандидат від Республіканської партії зараз розглядає можливість укладення угоди з путіним, за якою країни могли б вступити до НАТО, зокрема Україна та Грузія. Такий план перекреслив би туманну обіцянку НАТО щодо майбутнього членства України — політику, яку Джо Байден продовжував, хоча й не визначивши конкретних термінів.

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У квітні газета The Washington Post повідомила, що попередній план Трампа також передбачає тиск на Україну, щоб вона передала росії Крим і прикордонний регіон Донбасу.

Але за словами одного з експертів з національної безпеки, знайомого з думками Дональда Трампа, який говорив на умовах анонімності, він «був би відкритий до чогось, що унеможливило б розширення НАТО і не дозволило б Україні повернутися до кордонів 1991 року. Це було б на столі. Але це не означає відмову від будь-якої іншої можливості, включно з постачанням великої кількості зброї Україні».

Сам Трамп публічно не деталізував свої плани щодо України, але під час передвиборчої кампанії він неодноразово обіцяв припинити війну — як одне зі своїх перших завдань. «Ще до того, як я прибуду в Овальний кабінет, невдовзі після того, як ми виграємо президентство», — заявив він на мітингу у Філадельфії 22 червня.

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На запитання в подкасті від 21 червня, чи готовий він зняти питання розширення НАТО в Україні з порядку денного, Трамп відповів, що обіцянка членства в НАТО для України була «помилкою» і «насправді саме через неї почалася ця війна». Багато хто в таборі Дональда Трампа відкрито віддає перевагу Україні поза НАТО.

Критики кажуть, що тиск на Україну з метою змусити її віддати територію лише виправдає жахливе й криваве захоплення путіним землі. Але Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що він так само мало любить Україну, як і НАТО, заявивши спікеру Палати представників Майку Джонсону під час свого візиту на Капітолійський пагорб у червні, що Україна «ніколи не буде з нами» і «ми повинні платити нашим військовим більше, замість того, щоб надсилати 60 мільярдів доларів Україні», — йдеться у дописі республіканця Метта Ґетца.

Найбільша проблема з новим підходом Дональда Трампа до НАТО може полягати в тому, що європейські країни явно не готові виконувати різко розширену військову роль найближчим часом, попри їхні попередні плани «захисту НАТО від Трампа», пообіцявши збільшити витрати, кажуть експерти. Але у них може бути мало вибору, оскільки цього разу Трамп матиме більше важелів, щоб вимагати від Європи того, що він хоче, оскільки США все ще надають левову частку військової допомоги Україні, а Європа є слабшою економічно і більш залежною від американських енергоносіїв, ніж будь-коли раніше.

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Раніше координатор «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець сказав в інтерв’ю «ФАКТАМ», що поки кремлю вдається реалізовувати свою стратегію щодо України.

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