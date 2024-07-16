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Суспільство та люди

Змусять компенсувати збитки: у Мінрегіоні зробили важливу заяву для мешканців тимчасово окупованих територій

9:11 16 липня 2024
Маріуполь

В Мінреінтеграції, де раніше повідомляли, що Кабмін дозволив обстежувати пошкоджені об'єкти нерухомості на території ведення активних бойових дій та вносити їх у державний реєстр з подальшою виплатою компенсацій власникам, розповіли про подальшу долю житла, яке на окупованих територіях захопили загарбники.

«Причетні до позбавлення українців їхньої нерухомості на ТОТ будуть у майбутньому відшкодовувати збитки
Багато українців виїхали з тимчасово окупованих територій, залишивши там житло. Окупаційна влада вимагає, щоб українці поверталися на ТОТ, погрожуючи конфіскувати житло й заселити туди інших людей», — зазначили у міністерстві та додали: «Особи, які заселяються в житло, незаконно конфісковане в українських громадян на ТОТ, будуть не тільки притягнуті до кримінальної відповідальності (з можливим оголошенням у міжнародний розшук). Вони також будуть у майбутньому відшкодовувати збитки законним власникам нерухомості (в тому числі в межах міжнародних судових процесів)».

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Громадян, яким відомо про факти незаконного заселення сторонніх осіб у житло українців на ТОТ, а також про осіб, причетних до таких дій, просять повідомляти правоохоронним органам України або на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548.

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Нагадаємо, що в парламенті мають намір регламентувати порядок видачі компенсації за знищене та пошкоджене майно на територіях, де відбуваються бойові дії, або які перебувають у тимчасовій окупації — відповідний проєкт закону був нещодавно підтриманий в сесійній залі у першому читанні. Документ покликаний виправити прогалини в законодавстві, зрівнявши в правах громадян з деокупованих територій і з тих, які досі підконтрольні росії.

Фото з окупованого Маріуполя зі сторінки Петра Андрющенка

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