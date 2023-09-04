Не пропустіть цей термін: що слід знати про отримання компенсації за знищене майно

Відносно нещодавно стартував прийом заяв на отримання компенсації за знищене та пошкоджене майно. Оскільки, відповідно до законодавства, компенсація має цільовий характер, то слід звернути увагу на правила використання коштів, отриманих в якості компенсації, пояснюють у Юридичному пораднику для ВПО.

«Відповідно до Постанови Кабміну № 600 від 30.05.2023 р. компенсація за знищене майно передбачена у двох формах.

Житловий сертифікат: отримувач компенсації самостійно обирає житло, яке має намір придбати. Не можна придбати житло замість знищеного:

на тимчасово окупованих територіях;

на територіях територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) відповідно до Переліку.

Після звернення за компенсацією та отримання погодження у фінансуванні житла, житловий сертифікат необхідно використати протягом 30 календарних днів з дня ухвалення рішення про надання отримувачу компенсації такого підтвердження. На цей час грошові кошти у бюджеті резервуються. Якщо ж цей строк пропустити, то доведеться повторно звертатися до уповноваженого органу для бронювання коштів. Договір про придбання житла з використанням житлового сертифіката підлягає нотаріальному посвідченню. Нотаріус накладає заборону відчуження нерухомого майна строком на 5 років".

Супутні витрати (як от пошук житла, проведення оцінки нерухомого майна, оплата за вчинення нотаріальних дій, адміністративний збір за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень) покриваються отримувачем компенсації самостійно.

На сьогоднішній день доступна лише компенсація у вигляді житлових сертифікатів. Очікуємо на можливість отримання коштів на будівництво та поки розглянемо, як можна буде витратити кошти.

«Якщо це буде, то компенсація надається виключно для придбання будівельної продукції з метою виконання будівельних робіт самостійно отримувачем компенсації або шляхом замовлення виконання відповідних послуг та робіт. Зараховані кошти можна витратити лише на користь суб’єктів господарювання із конкретними кодами діяльності. Гроші потрібно використати протягом 36 місяців з дня їх зарахування. Спеціальний рахунок не підлягає самостійному поповненню, також забороняється зняття з нього готівки».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що отримати компенсацію за пошкоджене майно можна буде й після його ремонту.

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