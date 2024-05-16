Зірка «Спіймати Кайдаша» виходить заміж: хто став обранцем

Акторка театру імені Франка Христина Федорак, відома широкому глядачеві за роллю бухгалтерки Свєтки в серіалі «Спіймати Кайдаша», вперше розповіла про особисте життя. Зірка поділилася в інтерв'ю для Oboz.ua, що вона щаслива і готується до весілля. Планують влаштувати невелике свята лише для кола найрідніших.

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«Моє серце зайняте, я щаслива. Я майже заміжня, скажу так. У нас з моїм хлопцем вже призначена дата весілля. Це буде камерна історія. Церемонія відбудеться в колі найближчих друзів та сім'ї», — розповіла Христина.

Щоправда більше говорити про особисте вона не бажає. Так само не розповідає про свого обранця, хто він і чим займається. Навіть імені його не називає.

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Нагадаємо, актор Тарас Цимбалюк, який зіграв Карпа у «Спіймати Кайдаша», після розлучення знайшов нове кохання.

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Його серіальний брат Григорій Бакланов (Лаврін) розлучився з дружиною — акторкою Анастасією Цимбалару.

Зі своїм нареченим розійшлася виконавиця ролі Мотрі Антоніна Хижняк.

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Фото: instagram.com/chrystyna_fedorak

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