«Укренерго» запровадило аварійні відключення електрики у семи областях України

В «Укренерго», де останніми днями фіксували суттєве збільшення споживання електроенергії, у вівторок, 16 липня, ввели екстренні відключення в кількох областях.

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«Через збільшення дефіциту електроенергії у Дніпропетровській області введені екстрені відключення світла. Таке розпорядження дав НЕК „Укренерго“. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, — не діють», — повідомляють в компанії ДТЕК Дніпровські електромережі.

А в Сумобленерго спочатку повідомили про введення графіків аварійних відключень для 1, 2 та 3 черг, а згодом — для всіх 10 черг. Причина — для зняття перевантаження на перетині Україна — Харків — Дніпро.

В свою чергу в Харківобленерго повідомили про застосування графіків аварійних відключень (ГАВ) (окрім погодинних) у зв'язку з аномальною спекою. Додатакові обмеження електроенергії розповсюджуються на всі райони Харківщини.

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«16 липня 2024 року графік погодинних відключень буде застосовуватися з 00:00 до 24:00 — 4 черги. За розпорядженням НЕК „Укренерго“, з 9:02 в області застосовано графік аварійних відключень 3 черги, в 9:58 додано ще 2 черги, в 10:14 додано ще 5 черг, загалом 10 черг», — повідомляють в Полтаваобленерго.

Пізніше в «Укренерго» уточнили, що вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, дефіцит енергії в системі збільшився. І додали, що ГАВ також вводять на Донеччині, Кіровоградщині та у Запорізькій області.

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Нагадаємо, що аномально спекотна погода, яка є одним з чинників збільшення споживання електроенергії, утримуватиметься в Україні й найближчими днями.

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