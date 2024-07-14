«Рівно одна потуга»: зірка шоу «Холостяк» втретє став батьком

Український хореограф та головний герой першого сезону шоу «Холостяк» Макс Чмерковський та його дружина, танцівниця Пета Маргатройд, втретє відчули радість батьківства. У пари народився син. Про це щасливий тато повідомив у Instagram, опублікувавши фото, де дружина тримає на руках немовля.

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За словами Макса, пологи відбулися за менше ніж одну хвилину, а мама та малюк почуваються добре.

«Щойно він з'являється на світ і він вже такий милий! Деталі пологів будуть пізніше, але зараз ми хотіли повідомити вам, що мама та дитина почуваються ідеально, а пологи зайняли всього близько 47 секунд! Рівно одна потуга! Також дякую всім за прекрасні повідомлення, які ми отримували. Це дуже цінно для нас», — прокоментував щасливу подію Макс Чмерковський.

Варто відзначити, що новину про третю вагітність Пета дізналась через чотири місяці після народження другого сина Ріо. Старшому Шаю — 8 років.

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Макс Чмерковський та Пета Маргатройд побрались 2017 року.

Нагадаємо, в лютому колишній «Холостяк» Макс Михайлюк вдруге став батьком і показав перше фото немовляти.

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