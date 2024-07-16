«Мурахи по шкірі»: MamaRika розчулила спільним треком з репером-військовим

Популярна співачка MamaRika записала пронизливу пісню з чернівецьким реп-виконавцем Balsam, який зараз проходить службу в лавах ДПСУ. За словами авторів, пісня «Шепоче дощ» про біль розлуки, через який зараз проходить більшість українських сімей. Артисти випадково познайомились на студії у продюсера Івана Клименка.

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— Мені подобається показувати своїй аудиторії нові імена, знайомити їх з новими артистами, — сказала, представляючи пісню, MamaRika. — Ми усі повинні допомагати один одному, об'єднуватися, і музика — не виключення. «Шепоче дощ» була створена менше ніж за пів дня. Нам її буквально «надиктував космос», адже тема надто актуальна й болісна. Ця пісня є криком більшості українських пар та сімей, яких розлучила війна. Вони віддали б усе на світі за одні лише обійми своїх коханих, і більше ніколи не відпускали. Я дуже хочу, щоб ця робота дала надію та підтримала тих, чиє серце зараз рветься від розлуки.

"Мені подобається показувати своїй аудиторії нові імена", - сказала MamaRika

У кліпі артистка самотньо гуляє по Києву. Під час його зйомок Balsam якраз був на службі і знаходився у місцях, де не можна знімати.

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«Мурахи по шкірі, — написали слухачі враження від пісні. - Сльози на очах. Щастя всім військовослужбовцям України. Дякую за ще одну пісню, яка відгукується в душі».

«Дуже ніжне та чуттєво виконання, — поділилися шанувальники, процитувавши слова пісні: — Та коли зазирну я у твої очі — Обіцяй, що не буду спати сама…»

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«Нааасть, яка душевна і така важлива зараз пісня», — подякували співачці.

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