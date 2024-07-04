«Справжнє задоволення»: Тіна Кароль вразила новим дуетом

Популярні співаки Тіна Кароль та Шумей (Shumei) випустили нову дуетну пісню — «Дзвони». Нагадаємо, раніше виходив їх спільний трек «Стерва». Романтична поп-рокова балада «Дзвони», що розповідає про сум один за одним, виконана живим складом музикантів, який надає відчуття живого виступу, ніби на концерті. Режисеркою кліпу стала Ната Курган.

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«Ідея створити другий дует належить Олегу, — розказала Тіна, представляючи нову роботу. — Він є автором цієї пісні, на відміну від попередньої „Стерва“, яку написала я. Мене зачарували романтика та мелодійність треку. Співати з Олегом — це справжнє задоволення, адже він один з найкращих голосів і тембрів в Україні».

У кліпі Тіна Кароль виглядає дуже скромно — брюки та чорна футболка — з волоссям, зібраним у «мальвінку». «А ти мені дзвони, дзвони посеред ночі, я і так не бачу сни!» — співає Тіна та пристрасно дивиться на Олега Шумея.

«Пісня „Дзвони“ з'явилася абсолютно випадково, і ми спонтанно вирішили створити другий дует, — згадав Шумей. — У цьому релізі всі інструменти звучать наживо, а наші вокали були записані з першої спроби. Спонтанність, невимушеність та простота — це все, чого ми хотіли досягнути».

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Слухачі вже оцінили роботу, додавши коментарі під кліпом.

«Це наче фінальний саундтрек до чудового фільму, який захочеться передивитись, щоб насолодитись знову, — вирішили шанувальники. — Круто, дякую за таку українську музику».

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«Очікуємо від вас ще не одну пісню, — поділилися у коментарях. — Гарний та гармонійний дует. Голоси поєднуються класно. Наче саме такий жіночий голос і має бути поряд».

Раніше Тіна Кароль розповідала про успіхи у навчанні свого сина.

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