Він ніколи не був там щасливий: чому Бен Аффлек та Дженніфер Лопес терміново продають свій величезний будинок

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес терміново намагаються продати свій будинок у Беверлі-Гіллз на тлі постійних чуток про сімейні проблеми. Пара прагне продати нерухомість, яку вони купили за 60 мільйонів доларів менше як два роки тому. Зараз будинок виставлений на продаж за 68 мільйонів доларів, але вони ще не знайшли покупця, пише marca.com.

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Помічено, що Аффлек і Лопес проводять час окремо: Аффлек живе в орендованому будинку в Брентвуді, а Лопес більше часу проводить у Нью-Йорку. Попри відстань, все ще існують припущення про можливе примирення.

Кажуть, що Аффлек і Лопес поспішають продати особняк з 12 спальнями та 24 ванними кімнатами.

«Вони думали, що зможуть продати його поза ринком, але прийняли рішення, щоб привернути більше уваги до нерухомості, — розповів інсайдер. — Вони поспішають продати його. Особливо Бен хоче покінчити з будинком. Він ніколи не був там щасливий. Вони рідко збирають усіх дітей разом, тому для них площі дуже багато. Щодо розлучення, то ще нічого не вирішено, але продаж будинку — це перший крок».



В Аффлека троє дітей: Вайолет, Фін і Семюель — від його колишньої дружини Дженніфер Гарнер, а у Лопес — двійнята Макс і Емма від її колишнього чоловіка Марка Ентоні.

Раніше інсайдер поділився з журналом People, що Аффлек знайшов нерухомість «занадто далеко від своїх дітей», а Лопес вважала її «занадто великою».

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Варто зазначити, що є також повідомлення про те, що їхні діти сподіваються допомогти налагодити стосунки подружжя.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Бен Аффлек вивіз свої особисті речі з їхнього з Лопес будинку, поки акторка була в Європі на відпочинку.

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