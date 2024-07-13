У Дженніфер Лопес вже є залицяльники: колишній коханець жде її розлучення з Аффлеком

Дженніфер Лопес може бути на межі розлучення з Беном Аффлеком, але у неї не буде нестачі в кавалерах. Її колишній коханий Дрейк, як повідомляється, стоїть в перших рядах. Джей Ло не горить бажанням повертатися до старих стосунків, але у Дрейка може з'явитися шанс, пише Marca.

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Хоча Дженніфер і Аффлек ще не подали на розлучення, у травні видання In Touch повідомило, що Бен виїхав з їхнього будинку вартістю 60 мільйонів доларів, який зараз виставлений на продаж. Наразі він живе в орендованому помешканні в Брентвуді, штат Каліфорнія, на тлі їхніх подружніх негараздів.

«Звичайно, Дрейк не збирається зустрічатися з нею, поки вона все ще одружена, — сказав інсайдер. - Він ніколи не перетне цю межу. Але як тільки все офіційно закінчиться з Беном, він буде готовий і чекатиме, щоб показати їй кращі часи. Дженніфер завжди була однією з найбільших пристрастей Дрейка, і він каже, що те, що вони розділили всі ці роки, було неймовірним. Він ніколи не наполягав на більшому, але всі знають, що він хотів би серйозно зустрічатися з нею».

Джей Ло та Бен Аффлек одружилися у 2022 році, через два десятка років після перших заручин. Останнім часом вони все більше часу проводять нарізно. З квітня до початку травня їх не фотографували разом 47 днів. Їхні публічні виступи були обмежені заходами для дітей.

Ані Дженніфер, ані Бен публічно не коментують чутки про проблеми у їхньому шлюбі. Однак інсайдер вважає, що якщо вони все ж офіційно розлучаться, у Джен не бракуватиме шанувальників.

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«Вона не зможе довго залишатися самотньою, — додало джерело. — І інтрижка з Дрейком може піти їй на користь».

Раніше Дженніфер Лопес опублікувала свій старий кліп на тлі чуток про розлучення з Беном Аффлеком.

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