40.97 / 41.56 44.63 / 45.41
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

російські дрони вчергове атакують білорусь: шо відбувається

19:21 16 липня 2024
шахед

Українські дрони періодично атакують об'єкти на території країни-агресорки росії. А російські БПЛА завдають проблем не тільки Україні. Вчергове дрон-камікадзе типу «шахед» залетів на територію білорусі. Це сталось вночі 16 липня і першим про це повідомив телеграм-канал «Николаевский Ванек».

Повідомляється, що російський дрон прямував з Житомирщини у повітряний простір білорусі і перетнув кордон у районі с. Біла Сорока на території Поліського радіаційно-екологічного заповідника. Далі БПЛА здійснив поворот на південний схід і, оминувши Брагін, попрямував у бік населеного пункту Комарин, повідомляє «Беларускі Гаюн».

З білорусі «шахед» повернувся на територію України. Сумарно дрон-камікадзе провів на території білорусі близько 50 хвилин і пролетів не менше 60 кілометрів. білорусь, своєю чергою, не підіймала авіацію у зазначених районах.

Додамо, що вночі 13 липня рф атакувала Україну п’ятьма дронами-камікадзе. Протиповітряній обороні тоді вдалось знищити чотири з них. Той, що залишився, полетів з України у напрямку Гомельської області.

РЕКЛАМА

Повідомлялося, що військові Народно-визвольної армії Китаю взяли участь у спільних навчаннях із білоруськими солдатами.

РЕКЛАМА

149

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Собака, який спить

Як швидко охолодити кімнату перед сном, якщо відключили світло

Домашнє морозиво

Рятує у спеку, а головне — смачно: готуємо домашнє морозиво за 20 хвилин

Вентилятор

Рятуємося від африканської спеки: де в кімнаті необхідно встановити вентилятор і як правильно це зробити

вентилятор

Як охолодити кімнату в спеку: 5 лайфаків, які допоможуть навіть за відсутності світла

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту