російські дрони вчергове атакують білорусь: шо відбувається

Українські дрони періодично атакують об'єкти на території країни-агресорки росії. А російські БПЛА завдають проблем не тільки Україні. Вчергове дрон-камікадзе типу «шахед» залетів на територію білорусі. Це сталось вночі 16 липня і першим про це повідомив телеграм-канал «Николаевский Ванек».

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Повідомляється, що російський дрон прямував з Житомирщини у повітряний простір білорусі і перетнув кордон у районі с. Біла Сорока на території Поліського радіаційно-екологічного заповідника. Далі БПЛА здійснив поворот на південний схід і, оминувши Брагін, попрямував у бік населеного пункту Комарин, повідомляє «Беларускі Гаюн».

З білорусі «шахед» повернувся на територію України. Сумарно дрон-камікадзе провів на території білорусі близько 50 хвилин і пролетів не менше 60 кілометрів. білорусь, своєю чергою, не підіймала авіацію у зазначених районах.

Додамо, що вночі 13 липня рф атакувала Україну п’ятьма дронами-камікадзе. Протиповітряній обороні тоді вдалось знищити чотири з них. Той, що залишився, полетів з України у напрямку Гомельської області.

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Повідомлялося, що військові Народно-визвольної армії Китаю взяли участь у спільних навчаннях із білоруськими солдатами.

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