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Ворог обстріляв Дніпропетровщину, Донеччину і Запоріжжя: є жертви серед мирних

8:30 13 липня 2024
Оперативне фото з місця влучання

В ніч на суботу, 13 липня, російські війська атакували Нікопольский район Дніпропетровської області.

«Били по райцентру та Марганецькій громаді», — зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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За інформацією посадовця, ворожі війська застосовували артилерію і запустили дрон-камікадзе.

А тим часом на міста і села сусідньої Запорізької області окупанти випустили 108 БПЛА різної модифікації, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Були атаковані Гуляйполе, Біленьке, Мала Токмачка, Левадне, Роботине, Малинівка та Новоандріївка.

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6 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине, також прилеглі міста перебували під артилерійським обстрілом.

Наслідки артобстрілу

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Але найбільше ворог обстрілював Донеччину, де за минулу добу нарахували 6 загиблих й щонайменше 19 поранених мирних мешканців. Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Зруйноване обійстя

А в командуванні Повітряних військ ЗСУ поінформували, що в ніч на 13 липня противник атакував Україну п'ятьма ударними БпЛА типу «shahed-131/136» із приморсько-ахтарська — рф.

«Чотири ворожі БпЛА збито підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони у Донецькій та Харківській областях. П’ятий — вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області білорусі», — йдеться у повідомленні охоронців неба.

Тим часом в Генеральному штабі ЗСУ доповіли про бойові здобутки Сил оборони на лінії зіткнення з ворогом. Так, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили три засоби ППО та артилерійську систему ворога.

У підсумку втрати російських загарбників 12 липня склали 1120 осіб. Також наші воїни знешкодили вісім танків, 24 бойових броньованих машини, 58 артилерійських систем, один засіб ППО, 34 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 52 автомобіля та 13 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, що рсійський опозиціонер, соціолог і публіцист Ігор Ейдман вважає, що так звана «готовність» путіна до «компромісу» має лише одну мету — це знищення України як держави.

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