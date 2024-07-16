Найкраща постільна білизна у спеку: королівський секрет комфорту

Кажуть, що пік спеки попереду. Навіть уночі вона дає про себе знати. Для порятунку від спеки є різні методи.

Один із них — спати на шовковій постільній білизні. Вона довго залишається прохолодною.

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Можливо, такий комплект у вас є вдома, і ви чомусь ним не користуєтеся. Саме час про нього згадати.

А якщо ні, варто купити, оскільки глобальне потепління дає про себе, як бачимо, знати все більше і більше.

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До речі, спати на шовковій постільній білизні — звичка королівська. Тож відчуйте себе по-королівськи, наскільки це можливо.

Краще, якщо така постільна білизна холодних відтінків — наприклад, небесно-блакитна або білосніжна. А ще краще — якщо вона із зимовими візерунками — сніжинками, наприклад. Психологічний настрій теж має значення. А ось помаранчевого кольору, яскраво-жовтого і червоного краще в спеку уникати.

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Крім шовку, у спеку гарний і льон. Не тільки в одязі, а й у постільній білизні теж. Лляні комплекти постільної білизни теж допоможуть вам пережити спеку, яка всім нам зараз здається нестерпною.

Бавовна — теж дуже хороший варіант.

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Дуже важливо, щоб тканина була натуральною.

Нагадаємо про корисні поради стилістів щодо одягу та взуття у спеку.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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