Одяг та взуття у спеку: корисні поради стилістів

Как пережить зной? Этот вопрос сейчас номер один. Немаловажно правильно подобрать одежду и обувь.

Известные стилисты советуют прежде всего снять любимые кроссовки и надеть сандалии либо босоножки. Все большую популярность обретают биркенштоки — ортопедическая обувь с открытым носком и задником. Они могут быть разных фасонов и сочетаются практически со всеми нарядами. Носите их с длинными сарафанами и юбками, джинсами, шортами и мини-юбками из денима.

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Очень важно, носить в жару натуральную одежду. Хлопок и лен — лучшие варианты. А вот синтетика — то, чего стоит в зной избегать. В таких вещах будете испытывать дискомфорт.

Что касается того, что в светлой одежде менее жарко, чем в темной, вопрос дискуссионный. Ведь, к примеру, в Италии женщины летом предпочитают черные платья, в сочетании с которыми загар смотрится очень стильно.

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В солнцепек носите шляпу или косынку. Последняя — один из трендов нынешнего лета. Завязывать ее можно как впереди, так и сзади. Хорошее решение — иметь несколько косынок в гардеробе и сочетать их с разными нарядами.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие нынче в моде ткани и украшения.

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Фото из альбома Ольги Сметанской

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