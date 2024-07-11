Не обов’язково витрачати цілий статок на кондиціонер: ці способи допоможуть охолодити квартиру влітку

Коли температура на вулиці перевищує 30 градусів, ми не повинні забувати пити воду або носити головні убори. Однак важко залишатися в приміщенні без кондиціонера. На жаль, не всі можуть собі дозволити дорогу техніку. Проте знизити температуру у квартирі легко без встановлення кондиціонера, пише polki.pl.

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У спекотні дні вікна варто залишати прочиненими на ніч, щоб забезпечити приплив кисню й свіжого повітря. Не забувайте про москітові сітки від мух та комарів, які можуть особливо дратувати в теплу пору року.

Щільні штори не тільки дарують відчуття приватності та спокою під час сну, але й можуть пом'якшити наслідки спекотного дня за вікном. Завдяки матеріалу, гаряче повітря не проникає безпосередньо в кімнату. Це також захищає дерев'яні меблі або ніжні квіти.

Якщо обмежити потік світла, кімната не буде нагріватися так швидко. За бажанням можна закрити вікна, наприклад, бамбуковими жалюзі. На балконі можна встановити велику парасольку. Безумовно, відпочивати в затемненому місці буде приємніше.

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Якщо ви ще не вимірювали рівень вологості у вашій квартирі, саме час це зробити. Якщо він занадто низький, варто переконати себе в необхідності зволожувача повітря. Деякі з них виробляють невидиму водяну пару, яка додатково охолоджує інтер'єр.

Якщо у вас немає такої техніки або грошей на новий продукт, можна скористатися методом наших бабусь — розвішувати мокрі рушники на батареї або сушарці. Вода, що випаровується з них протягом дня, буде зволожувати приміщення і полегшувати нам дихання у спекотні дні.

Вже давно не секрет, що саме зелень є рятівною під час спекотної погоди, яку так важко переносити в місті, де король — бетон. Окрім дерев біля дому, варто інвестувати в унікальні рослини в горщиках, які здатні фільтрувати повітря в будинку. Вони не тільки покращують естетичні якості інтер'єру, але і є дуже корисними, виробляючи кисень в обмін на поглинання вуглекислого газу та сонячної енергії. Такими є, наприклад, алое вера або хвощ польовий.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про несподіваний лайфхак, що допоможе охолодити двигун авто у спеку.

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