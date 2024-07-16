Чи можуть осіб з судимістю мобілізувати за новим законом: пояснюють адвокати

18 травня 2024 року законної сили набув закон № 10449, який кардинально змінює правила військового обліку та підстави для зняття або виключення з військового обліку. В тому числі змінюються умови мобілізації для осіб, які раніше були засуджені до позбавлення волі за тяжкою або особливо тяжкою статтею, пояснюють адвокати обʼєднання «Ювченко & Партнери».

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« До 18.05.2024 ст. 37 Закону „Про військовий обовʼязок та військову службу“ передбачала, що особи, які були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину мають право на виключення з військового обліку. Після виключення з обліку такі особи набувають статусу невійськовозобовʼязаного та не підлягають призову на військову службу по мобілізації».

Фактично, додають адвокати, це означає, що тільки ті хто вже виключився з обліку є невійськовозобовʼязаними.

«Ті, хто не встиг реалізувати право на виключення з обліку до 18 травня, вже не можуть це зробити та будуть перебувати на військовому обліку. Тобто фактично їх можна буде призвати на військову службу по мобілізації».

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