Чи можуть осіб з судимістю мобілізувати за новим законом: пояснюють адвокати
18 травня 2024 року законної сили набув закон № 10449, який кардинально змінює правила військового обліку та підстави для зняття або виключення з військового обліку. В тому числі змінюються умови мобілізації для осіб, які раніше були засуджені до позбавлення волі за тяжкою або особливо тяжкою статтею, пояснюють адвокати обʼєднання «Ювченко & Партнери».
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Фактично, додають адвокати, це означає, що тільки ті хто вже виключився з обліку є невійськовозобовʼязаними.
«Ті, хто не встиг реалізувати право на виключення з обліку до 18 травня, вже не можуть це зробити та будуть перебувати на військовому обліку. Тобто фактично їх можна буде призвати на військову службу по мобілізації».
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