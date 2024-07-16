Суддю, який їздив у «відрядження» на Кариби, викрили в шахрайстві та хабарництві

В Україні триває боротьба з хабарництвом та посадовими зловживаннями. За матеріалами Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань підозру отримав суддя-хабарник, який під виглядом відрядження відпочивав на Карибах. Про це повідомили в СБУ.

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«Служба безпеки та ДБР зібрали нові докази злочинної діяльності судді Броварського міськрайонного суду Київської області, який раніше отримав підозру у корупційній діяльності. За матеріалами справи, суддя причетний до шахрайства та підроблення документів, за допомогою чого влітку 2023 року незаконно виїхав за кордон під виглядом службового відрядження. Як свідчать матеріали провадження, замість службової поїздки фігурант разом зі своєю співмешканкою вирушив на круїзному лайнері на Карибські острови. Для цього суддя використав підроблений лист-запрошення для участі у конференції з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС. При чому насправді жодних подібних заходів у вказаній країні тоді не проводили», — йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, отримати фіктивне запрошення фігуранту допоміг його знайомий адвокат.

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На підставі отриманих доказів судді та його спільнику — адвокату — повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

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▪️ чч. 2, 5 ст. 27, чч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, за попередньою змовою групою осіб);

▪️ ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб).

В СБУ нагадали, що у вересні 2023 року цього ж посадовця викрили на хабарі, який він отримав за прийняття «правильного» рішення у майновому спорі.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно в СБУ повідомляли про затримання одного з головних митників Івано-Франківщини, який вимагав гроші з компаній-імпортерів.

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