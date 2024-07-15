Брав гроші з імпортерів: затримано одного з головних митників Прикарпаття (фото)

СБУ, яка раніше затримала керівників Департаменту Держмитслужби, які «обклали даниною» регіониальні відділення, разом з ДБР затримали одного з головних митників на Прикарпатті, який вимагав хабарі з імпортерів

ВІДЕО ДНЯ

В Службі безпеки повідомляють про ліквідацію корупційної схеми на Івано-Франківській митниці. В результаті комплексних заходів в обласному центрі затримано керівника одного з ключових управлінь митного органу, який, за даними слідства, організував злочинний механізм одержання грошей від представників компаній-імпортерів.

Фото СБУ

В обмін на хабарі посадовець «гарантував» підприємцям не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення їхніх товарів. Для реалізації «схеми» фігурант залучив декількох митних брокерів з Івано-Франківської та Закарпатської митниць. Один з них був залучений до оборудки як посередник для передачі хабарів від підприємців.

РЕКЛАМА

Співробітники СБУ задокументували 4 факти отримання фігурантами неправомірної вигоди. Після цього правоохоронці затримали організатора злочину та посередника на гарячому під час одержання нового «траншу».

Фото СБУ

РЕКЛАМА

Наразі вирішується питання щодо повідомлення обом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що днями у столиці СБУ на корупції викрила виконуючого обовʼязки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві. Посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців.

РЕКЛАМА

Фото СБУ

264

Читайте нас у Facebook