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Брав гроші з імпортерів: затримано одного з головних митників Прикарпаття (фото)

15:16 15 липня 2024
СБУ

СБУ, яка раніше затримала керівників Департаменту Держмитслужби, які «обклали даниною» регіониальні відділення, разом з ДБР затримали одного з головних митників на Прикарпатті, який вимагав хабарі з імпортерів

В Службі безпеки повідомляють про ліквідацію корупційної схеми на Івано-Франківській митниці. В результаті комплексних заходів в обласному центрі затримано керівника одного з ключових управлінь митного органу, який, за даними слідства, організував злочинний механізм одержання грошей від представників компаній-імпортерів.

Фото СБУ

В обмін на хабарі посадовець «гарантував» підприємцям не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення їхніх товарів. Для реалізації «схеми» фігурант залучив декількох митних брокерів з Івано-Франківської та Закарпатської митниць. Один з них був залучений до оборудки як посередник для передачі хабарів від підприємців.

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Співробітники СБУ задокументували 4 факти отримання фігурантами неправомірної вигоди. Після цього правоохоронці затримали організатора злочину та посередника на гарячому під час одержання нового «траншу».

Фото СБУ

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення обом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що днями у столиці СБУ на корупції викрила виконуючого обовʼязки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві. Посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців.

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Фото СБУ

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