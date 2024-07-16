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Прокурорів з Офісу генпрокурора спіймали на хабарі 170 тисяч доларів

11:57 16 липня 2024
Хабар

НАБУ і САП, які напередодні повідомили про підозру чинному нардепу зі «Слуги наруду» у справі щодо хабарництва, викрили прокурорів Офісу Генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 170 тис. дол. США за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

«Одного з прокурорів затримано після одержання неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. Вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину», — зазначають в антикорупційному бюро.

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Нагадаємо, що нещодавно в СБУ повідомляли про затримання одного з головних митників Івано-Франківщини, який вимагав гроші з компаній-імпортерів.

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Фото НАБУ

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