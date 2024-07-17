Третя середа місяця, 17 липня, може визвати роздратування через постійні відключення світла, попереджають астрологи та енергетики.



Тому сьогодні корисно провести день на самоті — це допоможе розібратися у своїх бажаннях та намірах. Крім того, в цей день не варто ухвалювати важливих рішень, дайте собі час на обмірковування. Також будьте м'якшими зі своїми коханими, радять знавці руху зірок.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Існує висока ймовірність виникнення сварки із близькими. Намагайтеся спілкуватися на приємні теми, частіше кажіть їм теплі слова. Дратівливість може стати на заваді прийняти правильне рішення: зірки радять не поспішати з висновками. Емоційну напругу можна зняти вечірнім тренуванням чи прогулянкою.

Телець

Імпульсивні дії призведуть до помилок та сварок. Тельцям сьогодні треба контролювати свої слова, діяти не поспішаючи. По можливості відкладіть усі важливі справи, які потребують концентрації уваги, на другий день. Спілкування сьогодні буде корисним; розкажіть про свої ідеї чи плани.

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Близнюки

Робота в команді однодумців буде продуктивнішою, ніж індивідуальна діяльність. Обговорюйте нові проєкти, пропонуйте свої ідеї: все це допоможе підвищити вашу ефективність, досягти більш високих результатів. Не наполягайте на своєму, підлаштовуйтесь під опонентів.

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Рак

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Ваші конкуренти або недоброзичливці можуть активізуватися, створивши складнощі у роботі. Будьте рішучішими, не відступайте від початкових планів. Не варто робити великих покупок, є можливість швидко в них розчаруватися. Сьогодні гарний день для примирення чи пояснення.

Лев

Реалістично оцінюйте свої можливості, займайтеся справами, які можете успішно завершити. Зірки радять працювати у комфортному темпі, не перенапружуватися. Інакше самопочуття Левів може погіршитися. Хтось із близьких потребує вашої допомоги, але соромиться просити.

Діва

Не заздріть, якщо справи у когось складаються краще, ніж у вас. Скоро успіх повернеться до вас обличчям, і ви досягнете того, про що мріяли. Прислухайтеся до розмов: хтось може підказати вам чудову ідею. Для самотніх Дів 17 липня видасться добрий шанс познайомитися та розпочати стосунки.

Терези

Спроби продемонструвати свої таланти залишаться поза увагою. Не витрачайте свої сили, краще проаналізуйте особистий чи сімейний бюджет, подумайте над тим, як знайти додаткове джерело доходу. У цей день Терези отримають якийсь новий корисний досвід, який їм незабаром стане в пригоді.

Скорпіон

Складний у емоційному плані день. Скорпіонів дратуватимуть колеги, їх висловлювання чи критика. Хорошою ідеєю буде провести день на самоті, працювати з дому, якщо є така можливість. Не варто звертатися до близьких людей за допомогою: результат їхньої роботи вас не задовольнить.

Стрілець

Поганий настрій буде властивий Стрільцям протягом усього дня. Щоб трохи підвищити працездатність, використовуйте почуття гумору, шукайте собі в компанію оптимістично налаштованих людей. Намагайтеся спокійніше ставитися до того, що відбувається, бережіть нерви.

Козоріг

Проявляйте сміливість та наполегливість у справах, не дозволяйте конкурентам себе обійти. У спілкуванні з близькими вибирайте приємні чи нейтральні теми, не перекладайте свої проблеми на них, щоб не засмучувати. Увечері займіться самоаналізом, подумайте про свої помилки чи успіхи.

Водолій

Уникайте людей, які вас дратують, щоб не псувати стосунки. Ваші ідеї чи таланти сьогодні будуть затребувані, не соромтеся говорити про них оточуючим, ділитися своїми планами. Водолії 17 липня мають шанс отримати цікаву пропозицію про співпрацю.

Риби

Зайва емоційність завадить раціонально та виважено приймати рішення. Зірки рекомендують відкласти всі відповідальні справи на другий день. Поїздки будуть вдалими та цікавими, не відмовляйтеся від запрошень. Можливе доленосне знайомство, початок романтичних стосунків.

Також нагадаємо, що з 5 серпня ретроградний Меркурій може повернути в життя п'яти знаків зодіаку колишню любов.

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